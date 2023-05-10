Череповецкий мэр напомнил о правиле 14 дней при отключении горячей воды

Вадим Германов, ВКонтакте

В Череповце мэр заверил о правиле 14 дней при отключении горячей воды. Вадим Германов написал ВКонтакте: "Постоянным остается главное: все испытания и ремонты продлятся не более 14 дней. А если коммунальщики справятся раньше, то горячая вода вернется в ваши квартиры сразу же".

Таким образом, главное летнее неудобство для большинства горожан минимизировано.

Вадим Германов публикует график отключения горячей воды в городе этим летом. Он же сообщает о выполнении обещания - отключений в середине мая больше не будет.

Согласно графику, в 2023 году сезон гидравлических испытаний открывает Зашекснинский район. В Индустриальном коммунальное благо исчезнет из кранов во второй половине июня, в Заречье - в июле, в Северном районе и Новых Углах - в августе.