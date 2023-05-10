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НовостиПроисшествия10 мая 2023 9:34

В Вологде в районе Бригантины найдена мина со взрывателем

На место выезжали саперы
Иван Чухнин
Фото: Управление Росгвардии по Вологодской области.

Фото: Управление Росгвардии по Вологодской области.

Росгвардия сообщает об опасной находке. На дачном участке, расположенном в Заречной части Вологды, в районе Бригантины, мужчина, работая лопатой, выкопал боеприпас. Видно, что он пролежал в земле много времени. На место немедленно были вызваны экстренные службы.

Эксперты сообщили, что это 50-миллимитровая миномётная мина времен Великой Отечественной войны со взрывателем. Она пролежала в земле немало лет и была очень опасна. Так что было принято решение об уничтожении боеприпаса на месте, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по ВО.