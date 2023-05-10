Часовой концерт отыграла в Вологде певица Юлия Чичерина

Фото: Вологда.рф

Вологду приехала поздравить в Днем Победы певица Юлия Чичерина. Она выступила вечером 9 мая с концертом на площади Революции. Часовая программа включала 12 песен, большая часть из которых посвящена Донбассу. Прозвучал и хит группы - песня, написанная в разгар жаркого лета 1997 года - песня "Жара". Тогда это была еще никому не известная группа. «Жара, жара, жареное солнце больших городов. Жара, жара, жареное солнце» - и сейчас визитная карточка группы.

На площадь пришло несколько тысяч вологжан. «Очень приятно оказаться в День Победы в Вологде", - призналась певица. Юлия Чичерина встретилась с юнармейцами, которые смогли задать ей вопросы перед концертом.

«Победа — это на самом деле русское чудо, русский народ — победитель. Это наше исконно русское. Сегодня такой праздник. Но учитывая то, что сейчас идут боевые действия, нужно сказать, что мы не должны подвести своих дедов», — цитирует портал Вологда.рф слова певицы.

Певица с 2014 года проводит много времени на Донбассе. И сейчас Юлия дает много концертов для участников СВО, продолжая традиции артистов времен Великой Отечественной войны. Для людей на фронте - это большая поддержка.

Мэр Вологды Сергей Воропанов вручил поблагодарил певицу за поздравления, за концерт и вручил ей вологодские сувениры, подарки, в том числе и традиционное вологодское масло.