83-летняя череповчанка дала отпор мошенникам

В полицию Череповца обратилась местная жительница 1940 года рождения. Она сообщила, что ей позвонил мужчина. Он представился, что является сотрудником финансового учреждения. И порадовал пенсионерку: ей положена компенсация за ранее купленные БАДы. Но, чтобы получить ее надо оплатить различные комиссии и сборы, переведя 13200 рублей.

Но в какой-то момент череповчанка поняла, что это мошенник и перестала следовать его указаниям. Она уже слышала о подобных злоумышленниках и решила предупредить правоохранительные органы о новой попытке мошенничества.

Пресс-служба УМВД области предупреждает:

1. Не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными вашей карты.

2. При получении звонка о том, что ваша карта заблокирована или проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные. Проверьте информацию, позвонив в контактный центр банка.