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НовостиОбщество9 мая 2023 11:37

В Череповце 200 байкеров посвятили заезд Дню Победы

Любители мотоциклов открыли сезон
Евдокия САХАРОВА

В Череповце на мотопробег ко Дню Победы собрались байкеры из Ярославля, Рыбинска, Вологды, Сокола, Данилова и других городов. Старт дали у парка Победы на Парковой, проехали по Октябрьскому мосту, Шекснинскому проспекту, Южному шоссе, Архангельскому мосту, улице Архангельской и Северному шоссе. Колонну сопровождали сотрудники ГИБДД.

«На открытии сезона всегда людей больше, чем на закрытии. Это для нас праздник. Люди встречаются, общаются. Сам я открыл сезон 1 мая. Прокатился до Вологды, по городу, чтобы вспомнить навыки. За зиму что-то забывается. Планы на сезон большие. Планируем крупный мотопробег на Валдай, Селигер. Хотелось бы съездить на Эльбрус», - рассказал официальному порталу города участник мероприятия Игорь Лоханов.

Мотоциклисты возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Участников мотопробега поприветствовала замэра Маргарита Полунина.

«В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Мы чествуем наших ветеранов, их становится все меньше. Мы должны сохранить память о них. Поздравляю всех с Днем Победы», — сказала Маргарита Полунина.