В Вологде стартовала противоклещевая обработка территорий

В Вологде начали обрабатывать от клещей парки, скверы и бульвары. В этом году контракт получила тверская компания ООО «Дезконтакт». Общая площадь обработки составит более 700 га.

"По графику подрядчик будет обрабатывать территории города в течение трех дней, если будет сухая и безветренная погода. В случае ухудшения погодных условий работа будет перенесена на другие дни", – отметила пресс-служба администрации Вологды.

8 мая обработано 75 объектов. 9 мая выйдут на бульвары по улицам: Текстильщиков, Беляева, Гагарина, Ильюшина, на улицы Заречной части города, Завокзального микрорайона и другие.

После этого займутся зелеными зонами в черте города вдоль берегов рек: Содема, Шограш, Вологда, в том числе озелененные земельные участки, находящиеся в неразграниченной государственной собственности.