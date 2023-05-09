В Кирилловском районе установили памятник бойцам Великой Отечественной

Фото: газета Кирилловского района «Новая жизнь»

Накануне Дня Победы торжественно открыли памятник уроженцам деревни Демидово Ферапонтовского сельского поселения Кирилловского района, как погибшим во время Великой Отечественной войны, так и вернувшимся с ее фронтов.

О таком памятнике мечтала местная жительница Валентина Андреевна Толетова. Она хотела увековечить память о свекре Семене Кирилловиче Толетове и его земляках. Однако она не дожила до этого момента. Идею подхватили ее родственники.

На проект ушло 100 тысяч рублей, 10 000 – это вклад местных жителей, 70 тысяч выделила область, 20 000 – местный бюджет».

На открытие нового памятника приехали участники мотоагитпробега «Победа».