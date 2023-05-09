Вологжан поздравили с Днем Победы

Фото со страницы губернатора

В Вологде на площади Революции 9 мая прошел торжественный парад. В нем участвовали 16 парадных расчетов, представляющих УМВД, МЧС, УФСИН, службу судебных приставов, воинские части, а также и Вологодский институт права и экономики. Сотни вологжан пришли с портретами своих героев – участников Великой Отечественной войны.

С праздником вологжан поздравил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников:

"Этот день, 9 мая, – особенный для нашей страны, для каждой семьи в России. Мы с гордостью вспоминаем подвиги наших героев, воинов, тружеников тыла, блокадников и партизан. Наша страна ковала победу огромной ценой. За свободное будущее отдали свою жизнь 27 миллионов человек. Те, кто не стоял с оружием в руках, своими руками удерживали тыл, работая до изнеможения. Сохранение памяти о мужестве и героизме наших дедов и прадедов, противодействие фальсификации истории, передача важных ценностей подрастающему поколению, – вот смыслы, которые мы вкладываем в День Победы.

Память о событиях Великой Отечественной войны живет в сердцах благодарных потомков. Низкий поклон ветеранам, патриотам, ценой своей жизни приближавшим Победу. Низкий поклон и благодарность тем, кто вновь на защите мира от нацизма продолжает подвиг Победителей".

Фото со страницы губернатора

Мэр областной столицы Сергей Воропанов: "С Днем Победы, вологжане!

Из года в год мы вспоминаем подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, говорим спасибо каждому, кто приближал 9 мая 1945 года".

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников также отметился в соцсетях: "Дорогие друзья поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Фото со страницы мэра

День Победы – это праздник со слезами на глазах. Таким его встретили очевидцы военных лет - солдаты, взявшие Рейхстаг, труженики тыла, ковавшие победу на заводах и в полях, старики и дети.

Вологодский округ - родина героев. 24 тысячи наших земляков отправились на фронт. Почти половина из них не вернулась домой. 16 жителей удостоены звания Героя Советского Союза, пять человек - полные кавалеры Ордена Славы всех трех степеней, более 8 тыс жителей района награждены медалью за доблестный труд в годы войны.

Перед лицом войны все были равны, каждый старался внести свой вклад в приближение Победы над фашизмом.

Фото со страницы мэра

Прошло много лет. И сегодня потомки героев Великой Отечественной войны продолжают дело своих дедов, борясь с нацизмом, защищая независимость нашей страны. Более 250 наших ребят без доли сомнения отважно продолжают отстаивать право России на мирную жизнь. Горжусь каждым из них!"

С праздником, с Днём Победы»