На 41 километре дороги Вологда-Шексна легковушка врезалась в лося

Водитель автомобиля погиб.

Авария с лосем закончилась трагически на трассе А-114 Вологда – Тихвин-Р-21-Кола. Водитель автомобиля Лада Приора погиб. ДТП случилось 5 мая в 21.00 на 47-м километре трассы Вологда-Тихвин.

По информации сотрудников ГИБДД, 24-летний житель Архангельской области не смог разминуться с лосем. Он находился на проезжей части вне зоны действия знака «Дикое животное». После удара машина еще проехала около 600 метров, затем слетела в кювет. Водитель Лады погиб на месте, предположительно, отец, 50-летний пассажир, с травмами доставлен в больницу.