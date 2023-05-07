В Череповце водителю стало плохо за рулем он врезался в иномарку и АЗС и погиб

Пожилому мужчине стало плохо за рулем, произошла авария и он погиб. ЧП произошло в Череповце. Авария произошла около 8:31 у дома по адресу Северное шоссе, 4а. По предварительной информации, автомобиль «Дэу Матиз» под управлением 76-летнего мужчины двигался по главной дороге. Он задел по касательной со стоявшим автомобилем «Тойота Королла», который принадлежал 56-летнему мужчине. Далее «Дэу Матиз» въехал на территорию АЗС, где остановился, врезавшись в ограждение.

На место приехала скорая, мелики констатировала смерть водителя «Дэу Матиз». По предварительным данным, причиной ЧП стало резкое ухудшение состояния здоровья пожилого мужчины, сообщили в УМВД России по Вологодской области.