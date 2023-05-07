В Сокольском районе дачники были отрезаны рекой

В Сокольском районе подтопило мост. Рекомендуется им не пользоваться. Повысился уровень воды в Большом Пучкасе, река вышла из берегов. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба района. Вода переливается через мост, его состояние неизвестно, пользоваться- не безопасно.

Поэтому срочно введен запрет на движения транспорта по автомобильной дороге «Капустино — Судоверфь». Всем автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок на приусадебные участки и дачи.

Об открытии дороги будет сообщено дополнительно.