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НовостиПроисшествия7 мая 2023 10:39

В Сокольском районе дачники были отрезаны рекой

Там подтопило мост через Большой Пучкас
Иван Чухнин

В Сокольском районе подтопило мост. Рекомендуется им не пользоваться. Повысился уровень воды в Большом Пучкасе, река вышла из берегов. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба района. Вода переливается через мост, его состояние неизвестно, пользоваться- не безопасно.

Поэтому срочно введен запрет на движения транспорта по автомобильной дороге «Капустино — Судоверфь». Всем автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок на приусадебные участки и дачи.

Об открытии дороги будет сообщено дополнительно.