В Вологодской обасти грузовой поезд протаранил легковушку

На пустынном переезде водитель столкнулся с поездом. ЧП случилось на станции Шеломово в Вологодской области. Автомобиль выехал на пути, где шел грузовой поезд. Как сообщает ГИБДД, столкновение случилось 6 мая в 00.46 на оборудованном автоматической сигнализацией неохраняемом железнодорожном переезде на станции Шеломово.

Легковушка выскочила на пути перед приближающимся тепловозом. Экстренное торможение поезда не смогло предотвратить столкновение. По предварительной информации водитель с места аварии скрылся, сообщает пресс-служба СЖД.

В итоге задержаны по отправлению со станции Шеломово поезда № 223 Киров — Санкт-Петербург на 29 минут и № 224 Санкт-Петербург- Киров на 21 минуту.

Северная железная дорога призывает водителей соблюдать бдительность при пересечении железнодорожных переездов.