В Вологде горел автобус, полный людей

Фото: УМВД по Вологодской области

В Вологде госавтоинспекторы потушили горевший автобус. Дым шел от моторного отсека автобуса на маршруте № 37. Эвакуировано 30 человек.

Наряд дорожно-патрульной службы в составе инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Евгения Гурова и стажера по должности инспектора ДПС Евгения Лобачёва, проезжая по улице Александра Клубова в Вологде, заметил останавливающийся автобус. Полицейские с огнетушителем бросились к общественному транспорту. К этому моменту из-под заднего бампера вырвался огонь.

Один из стражей порядка вызвал экстренные службы и помогал эвакуации пассажиров. Другой вместе с водителем потушил возгорание. Всего было эвакуировано 30 человек.

Благодаря своевременным действиям полицейских опасных последствий удалось избежать, никто не пострадал.