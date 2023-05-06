Вологде планируют присвоить статус исторического поселения

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Депутат Госдумы Валентина Артамонова рассказала о перспективах признания Вологды территорией исторического поселения федерального значения. Представители Вологодской области провели рабочую встречу в Москве с первым замом Минкульта Сергеем Обрывалиным.

Историческими поселениями федерального значения являются Великий Устюг, Белозерск и Тотьма. Вологда по многим параметрам нисколько не уступает древнейшим городам Вологодской области. Новый статус поможет привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета на развитие города и восстановление объектов культурного наследия.

На данный момент устанавливаются сроки, порядок рассмотрения и утверждения приказом профильного министерства документов о присвоении Вологде нового статуса.

В ноябре прошло года Вологда получила почётное звание «Город трудовой доблести».