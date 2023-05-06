Администрация Вологды собирается продать 75% уставного капитала ВологдаФарм

Администрация Вологды планирует продать долю в уставном капитале ООО «ВологдаФарм», из 100% оставив 25%. 5 мая проект внесен в городскую программу приватизации на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу. Полученные средства город направит на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Развитие системы онлайн-аптек, высокая конкуренция и в целом ситуация на рынке лекарственных средств привели к тому, что за 2022 год прибыль компании сократилась.

«Деятельность компании „ВологдаФарм“ требует модернизации, но на данном этапе город не имеет возможности вкладывать средства в развитие имущества (кроме механизма оставления прибыли в распоряжении организации), в том числе в связи с тем, что муниципалитет не имеет полномочий в сфере здравоохранения. Поэтому принято решение выставить на приватизацию долю в размере 75% от уставного капитала, сохранив в городской собственности 25%. Это даст возможность привлечь инвестора для развития сети аптек, внедрения новых, востребованных сегодня форматов работы. А город сможет сохранить контроль за политикой компании в социально значимых вопросах: производство экстемпоральных лекарственных препаратов, участие в проектах „Забота“, „Карта жителя Вологды“ и так далее. Кроме того, оставляя за собой долю участия, город сможет претендовать на получение в бюджет части прибыли», — пояснил заместитель мэра Вологды Роман Трикоз.

Вопрос о приватизации части муниципальной доли в ООО «ВологдаФарм» депутаты рассмотрят на майской сессии Вологодской городской Думы.