В Парке Победы Череповца появился «Огонь памяти»

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В Череповце зажгли "Огонь памяти". В церемонии зажжения огня в Парке Победы приняли участие губернатор Олег Кувшинников, гендиректор АО «Апатит» Александр Гильгенберг и также представители федерального парламента и мэрии Череповца. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Огонь для зажжения доставили с Мемориала боевой славы Череповца. В отличие от Вечного огня, "Огонь памяти" будет зажигаться периодически. 5 мая его впервые зажгли ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Миронов и председатель совета ветеранов университета радиоэлектроники, участник боевых действий в Афганистане Владимир Исаев.

«8 лет назад череповчане выступили с инициативой о создании музея под открытым небом. И все эти годы парк развивается и прирастает новыми объектами. Это современная техника и техника времен войны, Стена и Лента памяти. Сегодня парк Победы стал еще одним символом Череповца. Сюда целыми семьями приходят жители и гости города – тысячи людей. А это значит, что не меркнет память горожан о тех, кто ушел на фронт и не вернулся домой, о тех, кто днем и ночью приближал Победу в тылу. Я благодарен компании «ФосАгро» за помощь и поддержку в реализации этого крупнейшего социального проекта. Сегодня в парке зажегся огонь. Это огонь памяти о тех, кто воевал, о тех, кто прошел войну и победил», – отметил Олег Кувшинников.

Обустройство Парка Победы ведется с 2015. Мемориальное панно «Стена Памяти» создано к 75-й годовщине Великой Победы, в дополнение появилась Лента Памяти, представляющая собой Георгиевскую ленту с размещенными на ней фотографиями участников Великой Отечественной войоны.

К Дню Победы в прошлом году открыли информационный киоск, который содержит данные о ветеранах, чьи фото размещены на Стене Памяти и Ленте Памяти.

В этом году при планируется завершить 3 этап благоустройства мемориального комплекса. Здесь уже появился топиарий в виде большой солдатской каски, обустроят детскую площадку, установят малые архитектурные формы, разместят кафе «Блиндаж», тир и велопарковку.

Участники возложили цветы к "Огню памяти" и оценили еще один новый объект – арку «Звезда» на фоне которой можно сфотографироваться.