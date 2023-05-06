В память о погибших в Великую Отечественную войну вологжанах высадят 800 тысяч саженцев

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников принял участие в акции «Сад памяти» в поселке майский. Напомним, акция реализуется с 2020 года при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза и приурочена к Году памяти и славы.

Глава региона заложил памятный сад у мемориала «Аллея Славы». Лесные кадетыПерьевской школы, работники лесного хозяйства, члены областного Правительства, представители прокуратуры, Законодательного Собрания области высадили в общей сложноти 45 деревьев и кустарников.

«Акция проводится четвертый раз. Для нас она стала важной и необходимой, так как каждое высаженное дерево — это память о подвиге наших героев, защитивших свободу и независимость страны. Сегодня я вновь посвящаю высаженные мной деревья дедам — Николаю Николаевичу Кувшинникову и Ивану Ивановичу Цикину, которые прошли всю войну и награждены орденами и медалями. Их подвиги бесценны. Это память, которая навсегда останется в истории моей семьи», — отметил Олег Кувшинников.

Памятный сад украсит Аллею Славы, открытую в поселке в 2015 году в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в регионе планируется высадить 811 тыс. саженцев. Чтобы принять участие, необходимо зайти на официальный сайт акции Садпамяти2023.рф, выбрать свой регион и кликнуть ближайшую точку высадки.