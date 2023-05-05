Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 13:20

На Вологодчине снова выпал снег

А здесь уже цвели первоцветы
Иван Чухнин

На запад Вологодчины снова пришла зима. Фотографию заснеженного леса разместил Глава Вытегорского района Александр Зимин и подписал: "Утро 5 мая. Редкое сердце вытегорского садовода-огородника не дрогнуло сегодня при взгляде в окно..." Свой пост ВКонтакте он закончил оптимистически: "Ничего, прорвёмся, ибо у природы нет плохой погоды!"

Снижение температуры ожидается на всей территории Вологодчины. Ожидаются неприятные осадки: дождь, мокрый снег, снег. Водителям следует быть осторожным : мокрый асфальт может покрыться ледяной коркой.