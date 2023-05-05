На Вологодчине снова выпал снег

На запад Вологодчины снова пришла зима. Фотографию заснеженного леса разместил Глава Вытегорского района Александр Зимин и подписал: "Утро 5 мая. Редкое сердце вытегорского садовода-огородника не дрогнуло сегодня при взгляде в окно..." Свой пост ВКонтакте он закончил оптимистически: "Ничего, прорвёмся, ибо у природы нет плохой погоды!"

Снижение температуры ожидается на всей территории Вологодчины. Ожидаются неприятные осадки: дождь, мокрый снег, снег. Водителям следует быть осторожным : мокрый асфальт может покрыться ледяной коркой.