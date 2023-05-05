В Вытегре иномарка насмерть сбила пешехода

Фото: Александр Зимин, ВКонтакте.

На пешеходном переходе иномарка сбила пешехода. Мужчина погиб. Трагедия произошла в Вытегре. О ЧП сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин.

«Сегодня в 11:36 на пульт единой дежурной диспетчерской службы Вытегорского района поступило сообщение о ДТП с пострадавшим на пешеходном переходе на пересечении проспекта Ленина и улицы 25 Октября в городе Вытегра», — написал он на своей официальной странице.

По предварительным данным, иномарка сбила пешехода, который скончался на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.