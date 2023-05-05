24-летняя череповчанка украла у земляков более 30 миллионов рублей

Девушка проиграла более 30 чужих миллионов. Она их спускала, играя в азартные игры.

Однако попала под следствие. Жительница Череповца обвиняется в хищении - деньги она украла у 20 доверчивых земляков.

31,1 млн рублей 24-летняя женщина забирала у них, уговаривая получить дополнительный доход, вкладывая средства в различные виды инвестирования. У нее имелся опыт работы финансовым консультантом операционного офиса кредитной организации,

Всего ей удалось обмануть 20 человек. Еще у одного мужчины, который являлся заемщиком кредитной организации, она похитила почти 2 млн рублей, имея свободный доступ к его банковскому счету.

Расследование уголовного дела по статье за кражу в особо крупных размерах завершено, вскоре девушка предстанет перед судом.