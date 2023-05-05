Сотрудник изолятора временного содержания в Великом Устюге заподозрен в вымогательстве

В Великом Устюге в отношении сотрудника изолятора временного содержания МВД возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в тяжких преступлениях, сообщает СУ СК по Вологодской области.

По данным следствия, весной текущего года 25-летний сотрудник ИВС вместе со своими знакомыми, неоднократно требовал от 44-летнего земляка, переписать на него участок с домом.

Дело дошло до того, что однажды строптивого землевладельца засунули в багажник легкового автомобиля и так возили, требуя подписать бумаги..

Однако вмешались подразделения региональных управлений ФСБ и МВД. Возбуждено уголовное дело, сотрудник изолятора задержан и заключен под стражу. В настоящее время правоохранительными органами занимаются и его соучастниками.

Кроме того, в Великом Устюге возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий двумя участковыми полиции. Оказывается, люди в погонах прессовали этого же мужчину, даже, по словам избитого, заставляли есть телефон – чтобы больше не жаловался. Они его, избитого, забрали из больницы и посадили под арест.

Одного из этих полицейских, мужчину 1985 г.р., задержали. Второй участковый -40-летняя женщина. Она отправлена на подписку о невыезде. Но следствие будет ходатайствовать перед судом об отстранении ее от должности.