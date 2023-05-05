Череповчанке продали бракованное платье

Сколько стоит праздничное платье

Женщине всегда нечего надеть, но когда обновка – брак, то это и вовсе катастрофа. Чтобы вернуть наряд череповчанке пришлось обращаться к эксперту и привлекать юриста.

Жительница Череповца купила праздничное платье. Однако, настроение было испорчено: платье окрасило и кожу, и белье, и даже аксессуары.

Претензию к качеству товара она предъявила в торговой точке, требуя вернуть деньги – 4700 рублей. Но там ее возмущение проигнорировали. И девушка пошла к эксперту, тот подтвердил, что способность ткани красить - это производственный дефект, который при покупке нельзя было предусмотреть - обнаружить его можно только в процессе эксплуатации.

С заключением эксперта женщина пошла к юристу, тот повел ее суд. А там провели еще одну экспертизу платья.

В результате магазин вынужден вернуть стоимость платья – 4700 рублей. Но этим дело не ограничилось. Такую же сумму необходимо выплатить пострадавшей в качестве неустойки за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, 500 рублей - морального вреда, 2000 рублей – за услуги эксперта, 2500 рублей – за услуги юриста, а также штраф в размере 4950 рублей, итого – 19350 рублей.