Фото: Юрий Сапожников, ВКонтакте.

Глава Вологды Юрий Сапожников издал два сборника рассказов. Это "Девушка с птичьим пальцем", где собраны мистико-романтические рассказы, а также сборник небольших реалистических повестей о криминале, которые, впрочем, также названы рассказами. Этот сборник называется "Бездна".

Вологодские писатели заявили, что это не неожиданность, они давно знакомы с творчеством автора и высоко его ценят. А издание книг - обязательное условия вступление в члены Союза российских писателей, где уже ждут заявление от перспективного прозаика.

Презентация изданий состоится в Вологде, 11 мая, в библиотеке «Книжный экспресс», что на улице Пролетарской. Информации о мероприятии в интернете нет. По всей видимости, большой встречи с читателями начинающий автор не планирует.