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НовостиОбщество5 мая 2023 7:18

Из-за мотопробега ограничат движение на 20 перекрестках Вологды

Мотосезон будут открывать в воскресенье
Иван Чухнин

В воскресенье в Вологде ограничат движение из-за мотопробега. Это коснется ряд улиц от Окружного шоссе до Чернышевского.

Как сообщает администрация города, в воскресенье в Вологде будет временно перекрыто движение от ТЦ «Аксон» на Окружном шоссе до ТЦ «АПлайн» на улице Чернышевского.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, ограничат движение автотранспортных средств на пересечении улиц и пешеходных переходах по маршруту следования участников мотопробега на 20 перекрестках: Окружное шоссе и ул. Ленинградская; ул. Ленинградская и ул. Псковская; ул. Ленинградская и ул. Костромская; ул. Ленинградская и ул. Новгородская; ул. Ленинградская и ул. Ярославская; ул. Ленинградская и ул. Петина; ул. Ленинградская и ул. Гончарная; ул. Ленинградская и ул. Кирова; ул. Ленинградская и ул. Октябрьская; ул. Ленинградская и ул. Благовещенская; ул. Ленинградская и проспект Победы; проспект Победы и ул. Батюшкова; проспект Победы и Торговая площадь; ул. Сергея Орлова и ул. Чернышевского; ул. Чернышевского и ул. Гоголя; ул. Чернышевского и ул. Горького; ул. Чернышевского и ул. Некрасова; ул. Чернышевского и ул. Карла Маркса; ул. Чернышевского и ул. Трудовая; ул. Чернышевского и ул. Лаврова.