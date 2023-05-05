В Великом Устюге зажжен вечный огонь у монумента павшим

В Великом Устюге обновили мемориал Славы, построенный в 1981 году. В свое время его построили на собранные народом деньги. 100 тысяч рублей собирали 5 лет.

Ранее здесь находился вечный огонь. Но много лет он не горел.

И вот, накануне Дня Победы вечный огонь зажгли вновь у обновленного мемориала.

Как написал в соцсетях глава округа Александр Кузьмин, в ходе масштабной реконструкции монумента славы была обновлена звезда, вмонтирована ветроустойчивая горелка, подведён газопровод, оборудован учет газа и шкаф автоматики.