В Вологде открыта памятная доска погибшему в СВО

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Мемориальная доска установлена на здании школы №20 в Вологде в честь выпускника Расула Мусаева. Он служил по контракту и в 21 год погиб в специальной военной операции на Украине.

После девятого класса Расул поступил в Вологодский строительный колледж, хотел стать железнодорожником. Вологжанин нес службу в зоне СВО в составе воздушно-десантных войск по контракту. Наш земляк погиб 22 мая 2022 года. Он награжден Орденом Мужества посмертно. Награда передана семье воина.

«Это больно - терять таких замечательных парней... Мы гордимся вами, память о героях будет жить вечно», - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов на открытии мемориальной доски.