При поддержке отряда специального назначения «Гром» была накрыта нарколаборатория в череповецком ангаре

Сейчас это производство закрыто. Пресс-служба УМВД Вологодской области.

В Череповце накрыли нарколабораторию. Двое мужчин, ранее не судимых, временно безработных череповчан 1986 и 1983 г.р сняли в аренду ангар на окраине. И там развернули наркопроизводство. Наркотик предназначался для продажи - сначала его предполагалось разносить по тайникам на территории Череповецкого района, а затем продавать через интернет-магазин.

Спецоперация прошла при поддержке отряда специального назначения «Гром».

В ангаре был задержан один из подозреваемых, 40-летний череповчанин. Второго фигуранта задержали днем позже на территории Ленинградской области, где он пытался скрыться. Полицейские изъяли в общей сложности свыше 25 кг порошка - мефедрона общей массой свыше 19 килограммов и метадона - порядка 6 килограммов.

Также было изъято специальное оборудование, применявшееся для производства наркотиков, и вещества-прекурсоры. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. За незаконную деятельность обоим алхимикам грозит лишение свободы сроком до пожизненного. В качестве меры пресечения для подозреваемых судом назначено заключение под стражу. В настоящее время фигуранты находятся в СИЗО г. Череповца. Расследование уголовного дела продолжается.