27-летний вологжанин метнул топор в автомобиль с громкой музыкой

Житель Никольска заплатит штраф за разбитое топором окно машины. Его взбесило, что в салоне громко играла музыка. В итоге рн предстал перед судом. Суд признал его виновным и привлёк к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. ЧП случилось ночью 2 апреля 2023 года на улице Советской.

27-летний житель Никольска умышленно разбил топором заднее стекло автомобиля марки „ВАЗ-21112“. Потерпевшему был причинен незначительный материальный ущерб в размере 3010 рублей.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, мужчина признал вину и пояснил, что был пьян и сидел дома, когда внизу остановилась машина, из которой громко играла музыка. Он взяв топор, вышел на улицу, желая припугнуть водителя. Но тот не испугался, а выругался в его адрес. Затем автомобиль поехал, а мужчина метнул вслед топор. В итоге топор попал в заднее стекло, оно разбилось.

Суд оштрафовал метателя топора на 500 рублей. А потерпевший может взыскать с него материальный ущерб.