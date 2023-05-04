В Вологде собирают 18-метровые электробусы

В Вологде будут собирать электробусы. Завершается сборка первого экземпляра. Новая серия будет называться «Орион». Модель отличают большие размеры - это "гармошка" с длиной кузова 18 метров. Это российская разработка. Автобус низкопольный, в нем предусмотрены специальные места для маломобильных граждан. Для комфорта пассажиров в электробусе установлена система климат-контроля, USB-зарядки для мобильников.

Без подзарядки «Орион» сможет проходить более 240 километров. Столько в среднем за день проезжает обычный городской автобус. Заряжаться новая машина будет в парке по ночам.

Премьера электробуса после заводских испытаний пройдет в Санкт-Петербурге на транспортном фестивале СПб Транспорт Фест. Для Санкт-Петербурга авто специально покрасили в традиционный для города лазурный цвет. Производители заверяют, что применяли самые современные системы и технологии. Власти Санкт-Петербурга предоставили 4 млрд рублей субсидий «Пассажиравтотрансу» и «Горэлектротрансу», которые позволят ГУП «Пассажиравтотранс» в 2023 – 2024 годах приобрести 36 автобусов и электробусов особо большого класса, сообщает РБК-Вологда.