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НовостиПроисшествия4 мая 2023 11:00

Мотоциклист попал под колеса УАЗа на Окружном шоссе в Вологде

ДТП случилось 4 мая
Иван Чухнин
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17-летний мотоциклист на Ямахе R6 влетел под колеса УАЗа. ДТП случилось в Вологде 4 мая в 10:15 на Окружном шоссе между улицей Конева и Пошехонским шоссе. Парень был госпитализирован.

Предварительно пресс-служба УМВД сообщает: УАЗ двигался от улицы Конева к Пошехонскому шоссе. Он стал поворачивать, в районе деревни Бурцево, налево. Сзади ехал мотоциклист и в это же время начал обгон УАЗа. Вероятней всего, мотоциклист не заметил, что авто поворачивает.

В итоге мотоцикл разбит, а мотоциклист доставлен в больницу. Как сообщает ГИБДД, молодой человек не получал водительских прав на мотоцикл.