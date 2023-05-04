Мотоциклист попал под колеса УАЗа на Окружном шоссе в Вологде

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17-летний мотоциклист на Ямахе R6 влетел под колеса УАЗа. ДТП случилось в Вологде 4 мая в 10:15 на Окружном шоссе между улицей Конева и Пошехонским шоссе. Парень был госпитализирован.

Предварительно пресс-служба УМВД сообщает: УАЗ двигался от улицы Конева к Пошехонскому шоссе. Он стал поворачивать, в районе деревни Бурцево, налево. Сзади ехал мотоциклист и в это же время начал обгон УАЗа. Вероятней всего, мотоциклист не заметил, что авто поворачивает.

В итоге мотоцикл разбит, а мотоциклист доставлен в больницу. Как сообщает ГИБДД, молодой человек не получал водительских прав на мотоцикл.