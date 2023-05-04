Череповецким браконьерам грозит штраф до миллиона рублей или срок

Браконьеров поймали с поличным.

На реке Шексне под Череповцом задержаны браконьеры. Их незаконный улов составил 360 рыбин, большая часть которых была с икрой. Ущерб природе составил почти 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Браконьеры были обнаружены в районе деревни Нова.

Информацию уточнили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО: «Установлено, что на 558 километре Волго-Балтийского водного пути двое местных жителей, 1972 и 1978 года рождения, ловили рыбу в нерестовый период с помощью ставных сетей, являющихся запрещенным орудием лова. Стражи правопорядка изъяли у злоумышленников незаконно выловленных плотву, леща, окуня и синец в количестве 360 экземпляров, в том числе 199 были с икрой. Причиненный ущерб превысил 290 тыс. рублей».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста в запрещенный период с причинением особо крупного ущерба».

Браконьерам грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.