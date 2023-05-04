Череповчанин обокрал своего работника, а потом взломал подсобку и пошел в полицию

В Череповецком районе закончили предварительное расследование уголовного дела. Были похищены деньги и присвоено чужое имущество. Причем похитивший сам заявил о преступлении, чтобы отвести от себя подозрения.

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 1970 г.р. написал заявление - в подсобное помещения организации проникли неизвестные, сорван замок, похищен перфоратор и паяльник для труб. Выяснилось, когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, что кроме кражи электроинструмента, из шкафчика одного из работников пропало 27 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей.

В итоге ранее несудимый 52-летний мастер организации, который и заявил о преступлении, признался, что деньги взял он и затем пытался отвести от себя подозрения.

Фигуранту было предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата вверенного имущества» и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Денежные средства и электроинструменты изъяты и возвращены.