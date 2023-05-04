Росгвардейцы выловили пьяного, севшего за руль

Сотрудники Росгвардии оперативно сработали: задержали пьяного череповчанина, севшего за руль.

Поздним вечером группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии выехала к одному из увеселительных заведений на ул. Гоголя. Они увидели, как молодой человек выпил из бутылки спиртной напиток, а затем сел за руль Киа Рио и поехал. Сотрудники Росгвардии проследовали за водителем и потребовали остановиться на обочине.

За рулем иномарки находился череповчанин 1996 г.р. Сотрудники вневедомственной охраны передали нарушителя наряду ГИБДД для дальнейшего разбирательства.