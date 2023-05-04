В Череповце за продажу ста граммов водки бистро оштрафовали на 55 тысяч рублей

В Череповце владелец бистро продавал алкоголь ночью навынос. Нарушил закон владелец сети бистро «День и ночь». Его привлекли к административной ответственности. «При выходе в торговую точку проверяющие, приобретя бутылку водки объемом 0,1 литра по цене 109 рублей, удостоверились в том, что алкоголь продается на вынос без соответствующей лицензии», — сообщает 14 арбитражный апелляционный суд.

С учётом отягчающего обстоятельства — ранее организацию уже штрафовали за аналогичное нарушение — суд назначил владельцу заведения штраф в 55 тысяч рублей. Он пытался оспорить решение, но его оставили без изменений.