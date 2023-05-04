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НовостиПроисшествия4 мая 2023 8:48

В Вологодской области предпринимателя Николая Егорова задержали за дискредитацию армии

Прошел обыск
Иван Чухнин

В Великом Устюге задержан председатель Вологодского «Яблока». Его обвиняют в дискредитации армии. В квартире Егорова прошел обыск. Как пояснили в реготделении партии, политик уже два раза привлекался к административной ответственности. Поводом явились миротворческие посты в соцсетях. Не исключается, что сейчас может быть применен Уголовный кодекс.

Как сообщает портал НьюсВо, Николай Егоров может быть привлечен к уголовной ответственности за свою позицию по спецоперации. Портал приводит аналогичные ситуации: двух коллег по "Яблоку" из других регионов оштрафовали, суд обязал их выплатить по 200 тысяч рублей.