В Вологодской области предпринимателя Николая Егорова задержали за дискредитацию армии

В Великом Устюге задержан председатель Вологодского «Яблока». Его обвиняют в дискредитации армии. В квартире Егорова прошел обыск. Как пояснили в реготделении партии, политик уже два раза привлекался к административной ответственности. Поводом явились миротворческие посты в соцсетях. Не исключается, что сейчас может быть применен Уголовный кодекс.

Как сообщает портал НьюсВо, Николай Егоров может быть привлечен к уголовной ответственности за свою позицию по спецоперации. Портал приводит аналогичные ситуации: двух коллег по "Яблоку" из других регионов оштрафовали, суд обязал их выплатить по 200 тысяч рублей.