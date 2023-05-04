В Вологодском округе может закрыться единственное предприятие по переработке иван-чая

Предприниматель не скрывает слез.

Единственное, открытое в последние три года, перерабатывающее предприятие пищевой промышленности в Вологодском районе может закрыться - предпринимателю Дмитрию Олегину отказали в финансовой помощи. Его проект, давший 30 рабочих мест, по производству иван-чая. может свернуться.

Фонд ресурсной поддержки отказал молодому предпринимателю в сумме 3, 750 млн рублей, которые остро нужны, для закупки уже заказанного оборудования, а также для реконструкции теплицы для завяливания сырья.

- Эти люди губят вологодский бизнес. К ним надо приходить с поклоном, - рассказывает Дмитрий об унижениях, с которыми он столкнулся.

- Они не заинтересованы в развитии бизнеса, - клеймит предприниматель чиновников. - Они даже не представляют, как он устроен.

- Зачем такой департамент, который не может защищать бизнес Вологодчины?

Он заявляет: "Враг внутри, в стране у нас" и заявляет, что "на лапу" чиновникам нести не собирается.

Дмитрий Олегин - гордость Вологодского округа, активно работал 9 лет старостой села Уткино, с 2017 года - в ассоциации пчеловодов региона. Сейчас с нуля осуществляет проект - создание Вологодской медовой чайной фабрики, участник многочисленных выставок. Его фабрика по производству иван-чая должна была стать первой в Вологодском районе.