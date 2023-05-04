Женщина украла деньги из кассы в столовой Вологде и уволилась

В Вологде полицейские задержали воровку. Она украла деньги из кассы. В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Вологде обратилась женщина 1986 г.р.. Она сообщила, что из кассы столовой, расположенной на улице Чехова, пропали деньги в сумме порядка 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась вологжанка 1991 г.р.. Та работала в столовой, проходила испытательный срок. В один из вечеров, закрывая заведение, женщина решила взять из кассы выручку в сумме 10500 рублей. После чего сразу уволилась, а деньги потратила на собственные нужды.

Правоохранителям вологжанка сказала, что совершила преступление из-за сложного материального положения.

По данному факту дознавателем отдела дознания УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.