В Вологде составлен план отключения котельных на ремонт

С 15 мая в Вологде начнутся отключения горячей воды График ремонта котельных формирован Администрацией города Вологды. Пока не названа дата окончания отопительного сезона. Если он завершится позднее 15 мая, график будет частично откорректирован.

А пока - первой с 15 мая остановят работу котельной на улице Колхозной, 71а.

22 мая — останутся без тепла те, кто подключен к котельным на Пошехонском шоссе, 23а, Болонина, 23а, Разина, 53Б, а с 29 мая — остановят котельные на Маяковского, 22а, Красноармейской, 27, Добролюбова, 15а, Чернышевского, 84а, а также котельная ТГК-2 для Южного района.

Большинство котельных останавливаются на две недели — для проведения профилактических ремонтов. Но есть исключения.

На месяц будет остановлена котельная ТГК-2 как для Южного, так и для Центрального района Вологды. Это связано с заменой ветхих участков магистральных тепловых сетей на ул. Ярославской и в Октябрьском сквере. Также запланированы работы по замене неподвижных железобетонных опор трубопроводов на улицах Ветошкина и Беляева. Это необходимо для фиксации и надежной работы участка теплосети, причем такой ремонт требует времени для набора прочности бетона.

Также на месяц будет остановлена котельная на Пошехонском шоссе, 23а - ее значительно реконструируют, будет проведен капремонт участка тепловой сети.

Практически месяц будет идти реконструкция и на котельной ООО «ТеплоЭнергоСбыт». Из-за крупных ремонтов теплосетей увеличен период без горячей воды для потребителей котельной на Можайского, 15; для 11 домов, запитанных от котельной на Красноармейской, 27; для 24 домов, находящихся в ведении Западной котельной.

На части территорий вообще будут не отключать горячую воду, переключив жилой фонд на другие котельные. Об этом сообщает официальный сайт Администрации Вологды.