стоп-кадр видео ХК "Северсталь" "ВКонтакте"

Стало известно имя нового главного тренера ХК"Северсталь". Им стал Андрей Козырев. 3 мая был подписан с клубом контракт. Ранее он работал с клубами «Торпедо», СКА и «Локомотив». Козырев уже прокомментировал назначение - пообещал сохранить агрессивный стиль игры, который на протяжении последних пяти лет культивировал бывший тренер клуба Андрей Разин.

Пообещал обращать внимание на молодежь: «Наша задача - не только покупка дорогих игроков, а привлекать больше молодых игроков, воспитывать их и идти по этому пути».

Оптимисты уже прокомментировали: "У нас появился Козырь".

Андрей Козырев признался, что Череповец - не чужой для него город, он провел здесь немало времени и игроком, и работал в тренерском штабе. Он является бронзовым призером чемпионата России 2001 года в составе череповецкого клуба. Позже входил в штабы различных российских клубов КХЛ.

Андрей Козырев признался, что получил предложение от ХК с большим энтузиазмом и большой радостью.