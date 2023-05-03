Вологодские власти призывают спасать молочную отрасль сообща

Закупочные цены на молоко упали. Власти Вологодского округа считают это серьезной проблемой и пытаются ее решить: ведь Вологодский округ — лидер в регионе по производству молока. "Тема падения закупочных цен на молоко у сельхозпроизводителей не могла не затронуть наши хозяйства. Сегодня на выездном рабочем совещании в деревне Березник вместе с председателями СХПК Ильюшинский Андреем Клековым, СХПК „Племзавод Майский“ Александром Баушевым, СХПК колхоз „Новленский“ Олегом Разживиным и руководителем ПК „Вологодский молочный комбинат“ Надеждой Парменовой обсудили, как с наименьшими потерями выйти из кризисной ситуации", сообщил на странице в ВКонтакте глава муниципалитета Сергей Жестянников. На совещании глава округа инициировал диалог между сельхозпроизводителями и молкомбинатом.

«В сложившихся условиях перерабатывающие предприятия ведут себя с производителями молока по-разному. Некоторые внезапно и очень сильно снизили закупочные цены, нанеся серьезный удар по производству. Мы такое допустить не можем. ВМК — многолетний партнер наших сельхозпредприятий, произвел снижение цен в более щадящем режиме. За круглым столом все руководители озвучили свои проблемы, пришли к выводу, что необходимо прийти к единой политике по ценообразованию. В такой ситуации одни за счет других выживать не должны», — пояснил Сергей Жестянников.

Он отметил, что на кону продовольственная безопасность региона.

Как сообщал портал НьюсВо, ВМК уже повышал отпускную цену на продукцию на 15%. Причин было много: после февраля 2022 года подорожало сырье и закончились запасы упаковки, ее закупили в 1.5 раза дороже. Также подорожали моющие средства, закваски прямого внесения, тесты для антибиотиков для сырого молока, детали для оборудования и транспорта. Вопрос с упаковкой решен, но на цены других товаров повлиять невозможно.

В итоге, по данным Вологдастата, молоко в магазинах в январе–марте 2023 года стоило дороже, чем год назад в среднем на 18,1%. А сливки, творожки и детские смеси подорожали больше чем на 20%. При этом цены на закупку сырого молока у фермеров упали.

Так произошло по всей стране - причиной называется засилье белорусских товаров. Кроме того, люди стали экономить на молочных продуктах.