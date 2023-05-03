Следователи просят откликнутся очевидцев падения аттракциона на площади Революции в Вологде

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Следствие ищет очевидцев ЧП: в Вологде 3 января 2023 года около 16:50 упал аттракцион, был травмирован ребенок. Инцидент произошел на площади Революции.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, детская цепная карусель «Ветерок», предназначенная для развлечения детей в возрасте от 2 до 12 лет, рухнула вместе с находившимся в кресле мальчиком. В результате ребенок получил травму.

"Убедительная просьба к очевидцам происшествия сообщить о себе в следственный отдел по городу Вологда следственного управления СК России по Вологодской области, по адресу: г. Вологда, пер. Некрасовский, д. 1, или по тел. 8-929-122-35-51", - сообщает ведомство.