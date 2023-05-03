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НовостиОбщество3 мая 2023 10:30

Мошенник забрал у пенсионера 900 тысяч рублей, кружку и два полотенца

Его работодателей ищут
Иван Чухнин
Пенсионерам важно быть на чеку, чтобы не лишиться накоплений.

Пенсионерам важно быть на чеку, чтобы не лишиться накоплений.

Череповчанин забрал у пенсионеров почти миллион рублей. Ранее судимый 29-летний подозреваемый работал курьером. Мошенники у 70-летнего пенсионера по телефону выманили 100 тысяч рублей. Ему позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил, что по вине его жены произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Срочно нужна компенсация для родителей. Кроме того, в пакет с деньгами требовалось положить кружку и два полотенца. Пенсионер все так и сделал, передал необходимое курьеру.

Но преступнику решили взять со старика еще: вновь позвонили ему и потребовали еще 800 тысяч. Но в банке пенсионеру пояснили, что это мошенники и посоветовали обратиться в полицию.

Сотрудники полиции задержали курьера.

По его словам, работу он нашел по объявлению в соцсети. Деньги требовалось переводить через банкоматы на указанные номера карт. Десять процентов он оставлял себе, а кружки и полотенца выкидывал.

Выяснилось, что курьер сработал по трем походим преступлениям. Сумма ущерба — 800 тысяч рублей. Против курьера возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает полиция.

Его работодателей ищут.