Мошенник забрал у пенсионера 900 тысяч рублей, кружку и два полотенца

Пенсионерам важно быть на чеку, чтобы не лишиться накоплений.

Череповчанин забрал у пенсионеров почти миллион рублей. Ранее судимый 29-летний подозреваемый работал курьером. Мошенники у 70-летнего пенсионера по телефону выманили 100 тысяч рублей. Ему позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил, что по вине его жены произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Срочно нужна компенсация для родителей. Кроме того, в пакет с деньгами требовалось положить кружку и два полотенца. Пенсионер все так и сделал, передал необходимое курьеру.

Но преступнику решили взять со старика еще: вновь позвонили ему и потребовали еще 800 тысяч. Но в банке пенсионеру пояснили, что это мошенники и посоветовали обратиться в полицию.

Сотрудники полиции задержали курьера.

По его словам, работу он нашел по объявлению в соцсети. Деньги требовалось переводить через банкоматы на указанные номера карт. Десять процентов он оставлял себе, а кружки и полотенца выкидывал.

Выяснилось, что курьер сработал по трем походим преступлениям. Сумма ущерба — 800 тысяч рублей. Против курьера возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает полиция.

Его работодателей ищут.