За утонувшего в пожарном водоеме Сокола бабушка получит от властей 700 тысяч рублей

В 2018 году в Соколе утонул мальчик. Но только сейчас прошел суд, который установил вину и взыскал с Сокольского муниципального округа в лице Финансово-экономического управления Сокольского муниципального округа в пользу местной жительницы моральный вред, причиненный бабушке погибшего внука. Напомним, в пожарном водоеме у дома №14 по улице Каляева погиб мальчик 2010 года рождения. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда от 18 июня 2020 года за допущенную халатность, выразившуюся в не проведении утилизации списанного пожарного водоема, в котором в результате утопления погиб несовершеннолетний, к уголовной ответственности был привлечен глава Администрации города Сокола.

Позднее бабушка ребенка обратилась в суд с иском к Администрации города Сокола о компенсации морального вреда. В итоге Сокольский районный уд взыскал с ответчика в пользу истца 700000 рублей.