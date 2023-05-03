Системы распознавания ДТП появятся на 10 перекрестках в Череповце

В Череповце искусственный интеллект заставят работать на перекрестках - фиксировать ДТП. Системы появятся на десяти перекрестках. Как сообщил мэр Вадим Германов, работы по монтажу уже начались.
Системы автоматического распознавания ДТП появятся на перекрестках:
улица Мира — улица Бардина
проспект Победы — улица Архангельская
проспект Победы — улица Горького
проспект Победы — улица Маяковского — улица Комарова
проспект Победы — улица Первомайская — улица Гоголя
проспект Победы — Советский проспект
Северное шоссе — Кирилловское шоссе
Северное шоссе — улица Моченкова
улица Сталеваров — улица Металлургов
улица Сталеваров — проспект Строителей
По его мнению это поможет спецслужбам быстрее реагировать на инциденты и устранять их последствия.
"Обычно после ДТП водители пытаются оценить повреждения машин, выяснить, кто виноват. На это требуется время, пробка начинает расти. После запуска системы все станет проще: она сама зафиксирует ДТП и уведомит об этом диспетчеров спецслужб", — пишет Вадим Германов ВКонтакте.
Система распознает на дороге нестандартные ситуации: людей вне зоны пешеходных переходов, съезд автомобиля с дороги, движение его в обратном направлении. Автоматика определит длину пробки перед светофором и рассчитает время проезда перекрестка.