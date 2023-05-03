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НовостиОбщество3 мая 2023 9:25

Системы распознавания ДТП появятся на 10 перекрестках в Череповце

Иван Чухнин

В Череповце искусственный интеллект заставят работать на перекрестках - фиксировать ДТП. Системы появятся на десяти перекрестках. Как сообщил мэр Вадим Германов, работы по монтажу уже начались.

Системы автоматического распознавания ДТП появятся на перекрестках:

улица Мира — улица Бардина

проспект Победы — улица Архангельская

проспект Победы — улица Горького

проспект Победы — улица Маяковского — улица Комарова

проспект Победы — улица Первомайская — улица Гоголя

проспект Победы — Советский проспект

Северное шоссе — Кирилловское шоссе

Северное шоссе — улица Моченкова

улица Сталеваров — улица Металлургов

улица Сталеваров — проспект Строителей

По его мнению это поможет спецслужбам быстрее реагировать на инциденты и устранять их последствия.

"Обычно после ДТП водители пытаются оценить повреждения машин, выяснить, кто виноват. На это требуется время, пробка начинает расти. После запуска системы все станет проще: она сама зафиксирует ДТП и уведомит об этом диспетчеров спецслужб", — пишет Вадим Германов ВКонтакте.

Система распознает на дороге нестандартные ситуации: людей вне зоны пешеходных переходов, съезд автомобиля с дороги, движение его в обратном направлении. Автоматика определит длину пробки перед светофором и рассчитает время проезда перекрестка.