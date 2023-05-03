Председатель вологодского ЗСО рассказал о новом законе о вейпах для детей

Спикер регионального парламента Андрей Луценко сообщил основные положения новых законов, касающихся запрета продажи вейпов детям и подросткам. Подробности рассказала пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области

Вейпы (в том числе без содержания никотина) и расходники к ним запрещается продавать несовершеннолетним . Штрафы увеличились в разы.

"В 2018 году на Вологодчине ввели ограничение на курение вейпов в общественных местах. Тогда для продавцов был установлен штраф до 50 тысяч рублей. Сейчас наказание за продажу всей никотиносодержащей продукции детям и подросткам увеличится до 600 тысяч рублей", - отметил председатель Заксобрания.

Родители курящих детей заплатят до 7 тысяч рублей, остальные лица за привлечение детей и подростков к курению вейпов получат штраф до 5 тысяч.