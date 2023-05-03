В автобусах Череповца можно услышать стихи о войне

В Череповце до 11 мая в автобусах № 7, 9, 12, 18, 19 и 27 можно будет послушать стихи о войне. Их записали 20 детей - победители городской акции «Голоса памяти». Об этом сообщил официальный портал города.

«Стихи будут включать на длинных промежутках между остановками. Повторяющихся стихов нет. Задействовано около 40 автобусов. В предыдущие годы получили от пассажиров только положительные отзывы», — сообщил главный инженер автоколонны № 1456 Алексей Кувалков.

Акция «Голоса памяти» проводится в Череповце третий год подряд по проекту «Новая школа».