В Вологде на 9 мая выступит Чичерина

Фото: группа "Чичерина" ВКонтакте

В Вологде уже стала известна программа мероприятий на 9 мая. В День Победы торжественным маршем по площади Революции пройдут 16 парадных расчетов, представивших УМВД, МЧС, УФСИН, службу судебных приставов, воинские части, а также Череповецкий военный университет радиоэлектроники и Вологодский институт права и экономики. Торжественный марш войск Вологодского гарнизона, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне стартует в 10 утра. Подробности сообщила пресс-служба Администрации города.

С 11 утра начнется многочасовой концертный марафон, который начнется в 11.00. Вологжан порадуют хоры и солисты города, оркестр народных инструментов «Перезвоны», ансамбль народной музыки, песни и танца «ЧереповецЪ», победители Всероссийского конкурса «Песни военных лет». Также состоится концерт «Дети за Победу» - совместный проект профессиональных артистов и воспитанников музыкальных школ Вологды.

В 9 часов вечера начнется концерт группы «ЧИЧЕРИНА». Он завершится в 22:00 праздничным салютом Победы.

С полной программой мероприятий 4-9 мая можно ознакомиться в нашей статье.