В Вологде выбрали подрядчика для Кувшиновского моста

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде в 2023 году будут отремонтированы два моста: через реку Вологду в поселке Кувшиново и через реку Содему на Челюскинцев. Все в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» . Подрядчики уже выбраны.

2 мая подписан контракт с компанией «Мостоотряд 61», которая займется капремонтом моста через реку Содему. Сумма контракта составила 108,1 млн рублей - из бюджетов трех уровней. Подготовительные работы стартуют в июне, а ремонт полностью должен закончиться не позднее конца сентября 2024 года. После ремонта мост будет 4-х полосным с тротуарами по обеим сторонам

Конкурс на капремонт Кувшиновского моста выиграла компания «Строймост». Контракт стоимостью 511,8 млн рублей будет подписан в ближайшие дни. Работы стартуют уже в середине мая, окончатся к концу октября 2024 года.

Фото: Евдокия САХАРОВА

«Оба моста были построены в 60-70-е годы, поэтому конечно, требуют ремонта и укрепления. Содействие Губернатора Олега Кувшинникова позволило включить эти объекты в дорожный нацпроект. Оба контракта рассчитаны на 2023-2024 годы, поскольку объем работ большой. Это переустройство сетей, формирование надежного конструктива и опорных сооружений, замена проезжей части и тротуаров. Мост в поселок Кувшиново расширим с 5 до 9 метров, чтобы сформировать две полноценные полосы движения и тротуары по обеим сторонам, а также сделаем освещение. По итогу получим надежные, комфортные инженерные сооружения. Подрядчики проверенные: один задействован на ремонте моста через Шограш, второй - на строительстве ул. Поэта Романова. Замечательно, что объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным нацпроект «Безопасные качественные дороги» включает в себя ремонт не только улиц, но и мостов. Это позволяет расширить список решаемых задач», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

При ремонте Кувшиновского моста транспортная и пешеходная доступность поселка Кувшиново с городом сохранится. На период ремонта моста через реку Содему на Челюскинцев движение также полностью перекрываться не будет. Ремонт будет организован по полосам, как сейчас идет ремонт моста через реку Шограш в створе ул. Конева.