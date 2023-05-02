В Череповце поймали "черного курьера"

В Череповце в дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратился пенсионер. 70-летний местный житель объяснил правоохранителям, что ему поступил телефонный звонок. Подробноти сообщила прес-служба УМВД по Вологодской области.

Неизвестный представился представителем правоохранительных органов и сообщил, что по вине супруги пенсионера произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Нужна была денежная компенсация для родителей погибшего. Вместе с деньгами посоветовали положить в пакет кружку и два полотенца. К подъезду наивного пенсионера подъехал курьер и забрал пакет со 100 000 рублей.

Звонивший решил содрать со старика еще денег. Он убедил череповчанина отправиться в банк и снять ещё 800 000 рублей. В банке сотрудники смогли объяснить пенионеру, что его обманывают мошенники. Вызвали полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал, что такую работу нашел в соцсети по объявлению. Он должен был забирать деньги с различных адресов. Наличность он переводил через банкоматы на указанные номера карт, а десятую часть оставлял себе в качестве оплаты за работу.

Оперативники установили причастность задержанного к ещё трем аналогичным преступлениям на общую сумму 800 000 рублей. Подозреваемый выразил готовность возместить ущерб потерпевшим.

На череповчанина возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.