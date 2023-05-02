Под Тотьмой в страшной аварии с грузовиком погиб ребенок

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Тотемском районе 2 мая около половины четвертого часа дня произошло столкновение легковушки с прицепом и большегруза. ДТП случилось на 104 км автодороги Чекшино – Тотьма – Никольск – Котлас. Один человек погиб, трое пострадали. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Аавтомобиль Рено Дастер с прицепом двигался из Вологды в сторону Тотьмы. 34-летний водитель, житель Мурманской области, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем Питербилт в составе автопоезда с прицепом Кроне. Грузовик, под управлением 59-летнего вологжанина, ехал из Тотьмы в Чекшино. Далее автомобиль Дэу Нексия, следовавший за грузовиком, врезался в прицеп большегруза.

В результате аварии пострадали водитель Рено Дастер и два его пассажира, супружеская пара 54-летняя женщина 66-летний мужчина. Третий пассажир Рено, семилетний мальчик, погиб на месте. Троих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства смертельной аварии уточняют правоохранители. По результатам проведенной работы будет принято процессуальное решение.